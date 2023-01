¿Se voló de prisión y nadie se dio cuenta? Se suponía que ‘Pupileto’ estaba preso desde septiembre

La Fiscalía pidió a la cárcel Modelo de Barranquilla explicar por qué el joven de 21 años, capturado ya diez veces, no se encontraba tras las rejas.

Daniel José Osorno Márquez, alias ‘Pupileto’, fue enviado a prisión el 3 de septiembre de 2019 tras ser capturado en flagrancia en el asalto a una vivienda.

Según Claudia López, directora de Fiscalías en Atlántico, la medida de aseguramiento contra el delincuente se encontraba vigente.

“La Fiscalía no había solicitado ningún tipo de audiencia, la Judicatura no había ordenado ninguna libertad, ninguna (detención) domiciliaria, por lo que procedimos a solicitar al centro penitenciario correspondiente la información acerca de cómo el señor Daniel José Osorno Márquez se encontraba en libertad”, indicó.

De esta forma busca establecer si hubo corrupción dentro del penal para liberarlo o si se fugó sin que nadie, hasta ahora, lo notara.

‘Pupileto’ tiene una condena vigente y dos órdenes de prisión domiciliaria preventivas.

Al salir de una audiencia este martes, la mamá del delincuente agredió física y verbalmente a periodistas y policías.