Secretario de Educación del Atlántico no aceptó cargos por irregularidades en contratación del PAE

La Fiscalía asegura que las acciones del funcionario y los otros tres capturados le costaron al departamento cerca de tres mil millones de pesos.

Sin embargo, Dagoberto Barraza no se allanó a los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, abuso de función pública, falsedad ideológica de documento público y peculado por apropiación en favor de terceros que formuló el ente acusador en su contra.

Otro funcionario público y dos contratistas implicados en las irregularidades para llevar alimentación a estudiantes de 20 municipios del Atlántico tampoco aceptaron los cargos.

El abogado de la defensa dijo que demostrará la inocencia del secretario.

“Estamos muy tranquilos, la Fiscalía nos ha demostrado que no hay investigación, que parten necesariamente de un mismo informe que se genera al interior de la misma secretaría de Educación, en el cual se dan cuenta de unos hallazgos que realiza la interventoría, hallazgos que se manejan en el plan de contratación a través de acciones de mejoras y eso la defensa lo demostrará en su oportunidad”, sostuvo Jhon Jader Buitrago, abogado de Dagoberto Barraza.

Según la Fiscalía, los alimentos que les suministraban a los estudiantes eran de baja calidad y las raciones no correspondían con lo estipulado.

