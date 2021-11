Secuestró a la pequeña hija de su expareja y exigía $900 mil para dejarla libre

Un hombre en el departamento de Córdoba secuestró a la hija de su expareja y le pedía $900 mil para devolvérsela. Pero no solo esto, también había agredido a la mujer y a la pequeña de 10 años, y hasta les había quemado la casa.

“Mi expareja con quien yo vivía me agredió físicamente, me golpeó la cabeza, me cortó con una navaja en el brazo y en la pierna; me quemó mi casa y me quemó todo lo que había. Quemó la escuela donde yo estaba albergada con mi hija”, relató la víctima, quien añadió que “a la niña le partió un diente”.

Según las autoridades, el sujeto más que obtener el dinero buscaba volver a ver a su expareja. “La pretensión realmente era asesinarla”, explicó el coronel Gustavo Camargo, subdirector del Gaula.

Gracias a las autoridades se pudo rescatar a la menor sana y salva. El hombre fue capturado.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia:

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080.

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320