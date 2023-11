Secuestro del papá de Luis Díaz: video de la captura de los cuatro señalados responsables

En la mañana de este sábado, 11 de noviembre de 2023, La Policía Nacional confirmó la captura de cuatro personas señaladas de haber participado en el secuestro del papá de Luis Díaz. Se trata de alias ‘Brayan’, ‘Marlon’, ‘Areca’ y ‘Andrys’, presuntos integrantes de la banda Los Primos.



Según la investigación de la operación Libertad, como denominaron las autoridades al operativo que se hizo para salvaguardar la vida de Luis Manuel Díaz, estos cuatro sujetos serían integrantes de esta organización delincuencial que trabaja para el ELN y que se encargó del secuestro del papá de Luis Díaz.

En uno de los videos compartidos por la Policía Nacional se observa a los uniformados capturando a quien sería alías ‘Marlon’.



Para dar con el paradero de estas cuatro personas señaladas de participar en el secuestro del papá de Luis Díaz se realizaron nueve diligencias de allanamiento y registro en Maicao y Barrancas, La Guajira. Tres de las capturas se materializaron con orden judicial, mientras que la cuarta se ejecutó en flagrancia.

La operación Libertad se desarrolló “gracias a un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades del Reino Unido, que permitió desarticular el grupo delincuencial Los Primos”.

Las autoridades informaron que en este procedimiento se incautaron dos armas de fuego, dinero y celulares. La Policía Nacional también mencionó que alias ‘Andrys' sería el cabecilla de la banda Los Primos.

Por otra parte, el papá de Luis Díaz reveló en una rueda de prensa detalles de lo que vivió durante los 12 días que estuvo secuestrado por el ELN. Dijo que aunque lo trataron bien, pasó por momentos muy difíciles en las montañas. Está seguro de que estuvo muy cerca de la frontera con Venezuela.

“Lejos de La Guajira estaba, porque tuve que cabalgar (caminar) 12 días, caminatas de 8, 11, 12, 7 horas, 6 horas, para poder llegar a lugares donde estuviera más seguro. Estoy seguro de que estuve muy cerca de la frontera”, relató.

“No he podido entender cuál fue la causa de mi secuestro, pues entre ellos se decía que no tengo problemas familiares con nadie, todos me conocen que soy una persona luchadora, trabajadora... No hay motivo para mi secuestro”, señaló.

"No podía dormir tranquilo, se me hizo muy difícil, a pesar de que el trato fue bueno, pues no me sentía muy cómodo, extrañaba a mi familia”, afirmó.

Insistió en que “descansaba poquito, caminaba bastante" y que recorrió "una montaña que nunca había conocido”. Además, espera que nadie vuelva a transitarla como él lo hizo, secuestrado.



Al enterarse de que iba a ser liberado, supo que “había que hacer una caminata larga”, pero saber que volvería con su familia y amigos lo motivó.

“Me sentí feliz, me sentía más tranquilo a pesar de que tenía una molestia en una pierna que me impedía caminar como siempre lo hice los días anteriores. Desde el momento que salí, sentí alegría, sentí cariño del pueblo, abrazos de familia, besos de hermanos, besos de esposa, besos de los hijos, fue muy emocionante al llegar donde estaba el helicóptero”, expresó.

