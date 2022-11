Sellan en Cartagena tienda de la que sacaron esposada a una mujer por reclamar su liquidación

Hay indignación en Cartagena y en el país por el trato recibido a una mujer que llegó a una tienda de ropa del centro histórico para reclamar su liquidación que, según ella, le deben desde hace más de dos años.



En contexto: Policía saca esposada a madre con bebé en brazos que reclamaba liquidación en tienda Jon Sonen

El reclamo de esta mujer es similar al que han denunciado 7.500 colombianos este año ante el Ministerio del Trabajo por la violación de sus derechos laborales.

En un video se puede ver cómo la Policía intentó esposarla por la espalda y ella imploró que se las colocaran por delante, para no soltar a la bebé que tenía en brazos.

“Yo le dije, suéltame, no me toques, me estás lastimando, ponme las esposas por delante porque no voy a soltar a mi hija. Yo soltaba mi hija y me la quitan porque cómo hacía ahí, entonces, él me esposó y me puso un comparendo por violación del orden público”, afirmó Norellys Álvarez.

El hecho ocurrió este lunes 28 de noviembre en una tienda de ropa, que este martes, 29 de noviembre, fue cerrada preventivamente por el Ministerio de Trabajo. Dicha cartera expidió un comunicado en el que dice que tras la grave denuncia en la que se ve como la Policía saca por la fuerza a una mujer y su pequeño hijo del almacén de ropa Jon Sonen, se tomaron decisiones inmediatas.

“Los inspectores de la Dirección Territorial Bolívar encontraron que a sus empleados no les pagaban la seguridad social, claramente es una violación a los derechos laborales, por lo cual fue sellado temporalmente este almacén”, comunico Mintrabajo.

Es que la violación de los derechos laborales en Colombia es una de las mayores preocupaciones del gobierno de los Estados Unidos. En una reunión con el Ministerio de Trabajo evidenciaron que hay multas contra empleadores por un valor superior a los 100.000 millones de pesos que aún no se han pagado.

“Si estamos hablando de 22 millones de dólares que se están esperando para cobrar, por ejemplo, para mandarlos para el SENA sería muy bueno tener ese dinero y necesitamos entender a cerca de las fuentes potenciales para el cobro de multas", señaló el director de la Oficina de Asuntos Laborales y Comercial de EE. UU. (Usdol), Matther Levin.

Los funcionarios estadounidenses fueron más allá y hablaron de impunidad.

"Todas estas penalidades que se están imponiendo y nadie las está pagando, nadie las está respetando. ", añadió Levin.

Pero no se quedaron solo en los cuestionamientos y ofrecieron ayuda para avanzar en la solución de esa problemática.

"Sin la capacidad de imponer y cobrar multas que sean sustanciales, se va a ver, entonces, que los problemas de impunidad van a seguir siendo rampantes. Nuestra prioridad final es mejorar el tema del cobro de multas, esto es importante también con respecto del sector privado y el cumplimiento”, aseveró Thea Lee, subsecretaria del Usdol



Las cerca de 7.500 denuncias que ha recibido este año el Ministerio de Trabajo son en su mayoría por incumplimiento en las obligaciones con sus empleados, incumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo y la presentación extemporánea de accidentes laborales.

En el caso de Cartagena, Norellys Álvarez asegura que ha esperado por más de dos años el pago de su liquidación y que se le presentó una urgencia durante su embarazo y no tenía seguridad social.

“Me compliqué, no había nadie que me auxiliara y el centro comercial me llamó a mí para que me prestara el servicio, sin contracciones y para los meses que tienes no es normal. Cuando me dicen EPS, yo llorándomela digo que no tengo, Sisben tampoco y me dicen que no pueden sacarme de aquí porque eres mi responsabilidad y tu empleador no responde”, afirma Norellys.

Entretanto, el presidente Gustavo Petro rechazó el trato a la mujer y dijo que la protección de los derechos laborales debería ser el pan de todos los días.