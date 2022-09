Senador Alex Flórez pidió perdón a patrulleros de la Policía que insultó: “Fui un irrespetuoso”

Frente a la estación de Policía de Bocagrande, en Cartagena, el senador Alex Flórez ofreció disculpas a los patrulleros agredidos verbalmente por él en un requerimiento policial el pasado viernes.

“Ustedes son unos buenos policías y yo fui un irrespetuoso que en ningún momento debí entorpecer el procedimiento que se estaba realizando, pero que los tragos de verdad no me permitieron ni siquiera ser consciente de ello. Quiero retractarme, de manera muy clara, sobre las afirmaciones que he realizado al decirles asesinos, al decirles violadores de derechos humanos, al decirle ladrones", dijo el congresista.

Asimismo, el senador Flórez, en horas de la mañana, también pidió perdón a todo el país y reconoció que tiene problemas con el alcohol.

“Estoy dando la cara al país y asumiendo que me equivoqué. Estos días no ha sido nada fácil para mí después de varios campanazos de alerta que habían sonado y a los cuales no había prestado atención a reconocer ante todos ustedes que tengo problemas con el licor”, afirmó el parlamentario.

En el video también dejó claro que está buscando ayuda para superar su adicción a la bebida.

“Yo he tocado fondo, y el problema con el licor me ha causado dificultades con mi familia, con mis amigos y las personas que desde un principio han confiado mi palabra y en el proyecto político que le hemos presentado al país”, agregó Flórez.

En un acuerdo firmado entre los policías y el senador, hubo compromisos, como el de pedir perdón por parte del congresista, y el de solicitar el archivo de la denuncia penal que radicaron por el delito de injuria y calumnia elaborado por los uniformados.

“Lamentablemente el senador, al final del procedimiento de Policía, amenazó a los patrulleros con hacerlos trasladar, obviamente pues esto pertenece más a la línea de mando, a las políticas de la Policía Nacional, pero es bueno que quede escrito a que él se compromete a no hacer ni ninguna acción política contra los patrulleros”, aseveró el abogado de los patrulleros afectados, Hollman Ibáñez.

Por su parte, la Comisión Ética del Congreso abrirá una investigación al senador por su conducta, cosa que también hará la Procuraduría.