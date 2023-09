Ahora no

Señalado sicario en Atlántico se sometió a cambio extremo para que no lo descubrieran Ni el nuevo look de cabello ni las perforaciones le impidieron seguirse escondiendo. Alias ‘Tato’ es señalado de matar a dispensador de gasolina en Atlántico que no pagó una extorsión. Lo capturaron en Medellín.