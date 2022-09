Sentido homenaje: familiares y amigos despidieron a 3 de las víctimas de la masacre en Barranquilla

Entre globos blancos y flores, en un multitudinario sepelio, familiares y amigos le dieron el último adiós a Chelo José Acevedo, Henry Flórez y Daniel De la Hoz, tres de las víctimas de la masacre que cobró la vida de seis personas en el barrio Las Flores, nororiente de Barranquilla.



Los féretros partieron en caravana, fuertemente custodiados por la Policía, desde el barrio Las Flores hasta el cementerio Inmaculada Concepción.

“Eran, mejor dicho, conmigo desde pelaitos”, expresó una amigo de las víctimas de esta masacre.

Entre lágrimas y dolor, los vecinos del sector también pidieron justicia por este vil hecho.

“Es duro porque yo también perdí a mi hijo y es duro uno enterrar un hijo. es duro uno sentirse así y sentirse con las manos atadas, sin poder moverlas para nada porque no hay quien ayude, no llega una justicia buena allá, no hay ley”, aseguró un habitante del barrio Las Flores.



Dos días después de la masacre, un grupo especializado de la Fiscalía y la Policía avanza en la investigación del caso, del que hasta el momento han logrado recolectar unas 12 horas de grabación de las cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos en la escena del crimen que ayudarán en la identificación de los asesinos.