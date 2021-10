She Is Global Forum 2021: todo listo para el importante evento de empoderamiento femenino

Este jueves 28 de octubre inicia en Barranquilla el She is Global Forum 2021, uno de los encuentros de empoderamiento femenino más importantes del continente. Durante tres días el centro de convenciones Hilton será el escenario para líderes del sector privado, público y organizaciones de la sociedad civil que buscan impulsar el sello: por un mundo sostenible con mirada de mujer.

“Vamos a encontrar un carnaval de inspiración”, manifestó Nadia Sánchez, fundadora de She is Global.

Exponentes de 37 países estarán en el evento que busca potencializar la equidad de género desde todas sus esferas. ”Es muy importante hablar de equidad de género, de empoderamiento de la mujer, hombres y mujeres; no es una conversación solo de mujeres y she is, ella es, representa precisamente estas buenas prácticas”, agregó Nadia.

Desde el 2016 la fundación She Is en Colombia integra e implementa proyectos para reducir la brecha de inequidad e invita a todas las personas, sin importar su edad, a hacer parte del cambio.