Si van a estar pendejeando por la calle, les vamos a clavar una multa: alcalde de Cartagena

William Dau dijo que un 5% de la población no acata el aislamiento y expone a la ciudad al COVID-19. Descartó militarizar y opinó sobre extender la cuarentena.

El alcalde de Cartagena afirmó el lunes que había cientos de infectados con coronavirus no detectados , aunque la cifra oficial sea de 40 en el departamento y, a la fecha, se hayan reportado tres muertes.

Según Dau, con sus palabras y acciones quiere “tratar de minimizar las consecuencias nefastas del COVID-19 para la ciudadanía de Cartagena, tenemos que velar por un millón de cartageneros y no quiero que se me vayan a morir mientras yo sea alcalde”

Cartagena tiene que luchar contra dos frentes: el contagio del coronavirus y el hambre. Es una ciudad con altos índices de pobreza extrema e informalidad. ¿Cómo hace para manejar la angustia de la gente que no tiene ingresos económicos?

Por un lado, está la parte médica, la científica, pero también está espantar el hambre. Afortunadamente el sector privado ha sido generoso, porque en el sector público hasta empezamos a repartir ayudas, nos tardamos en eso, porque lastimosamente la ciudad de Cartagena nunca había pagado sus cuentas, entonces como hacía años no había pagado nada de lo que debía, ningún mercado nos había querido vender la alimentación para los ciudadanos necesitados. Eso quedó superado.

No podemos pasar este tiempo saltando matones mirando dónde vamos a conseguir los kits de ayuda. Estamos trabajando en un plan para asegurar la alimentación de los cartageneros el tiempo que sea necesario. Y no solo a la gente que vive en extrema pobreza. Hay mucha gente que no es considerada pobre, pero vive del día a día.

Usted dijo que eran cientos los afectados, aunque la cifra oficial es de 37 casos en Cartagena. ¿Por qué dijo eso?

Es reflejar la realidad, en el mundo entero se han presentado tantos casos, ¿por qué Cartagena va a ser la excepción? Estamos en el mismo planeta, tenemos que tratar de minimizarlo. ¿Por qué no han aparecido más casos en Colombia? Porque no hay capacidad de hacer más pruebas. Aquí las pruebas que se hacen es a los más altamente sospechosos, pero hay mucha gente caminando por ahí asintomática y hay que tratar de controlar eso y si lo hacemos ahora mejor nos irá más adelante, vamos aplanando la curva.

¿No se están portando bien los cartageneros con el aislamiento?

Sí acatan bien la medida, un 95%, pero siempre habrá personas que digan “eso no es conmigo, me lo paso por la faja”. Pero en una ciudad de un millón de habitantes el 5% que no acata son 50 mil personas que van andando por ahí y no lo podemos permitir. Por eso hicimos una fuerte advertencia, que si van a salir a estar pendejeando por la calle, sin tener oficio para hacerlo, les vamos a clavar una multa de 900 y pico mil de pesos para que aprendan a pendejear. Cada uno a sus casas a cuidarse ellos, a cuidarse ellos, a cuidar a sus familias y a toda la comunidad.

¿Ha pensado en militarizar la ciudad? ¿Qué piensa de extender la cuarentena?

De extender la cuarentena vamos a guiarnos por lo que diga el Gobierno, pero pensar de aquí al 13 de abril es demasiado optimista. Militarizar la ciudad implica movilización de tropas en cantidades masivas y sería movilizar toda Colombia, porque Cartagena no es la excepción. Lo que sí tenemos en una mayor vigilancia y cooperación activa por parte de la Armada que se ha unido a la Policía para ayudar en las patrullas en los diferentes barrios. En el patrullaje también están vigilando supermercados de sitios vulnerables, cajeros electrónicos y brindarán acompañamiento de camiones de comida que vamos a traer a Cartagena.