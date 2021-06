“Siempre nos están sacando una excusa”: protestas en Gaira por centro de salud

En Gaira sus habitantes le celebraron el cumpleaños, con torta incluida, a los seis años que lleva su centro de salud sin ser construido.

Desde mayo de 2015, más de 60 mil personas de esta localidad al sur de Santa Marta no cuentan con una buena atención en salud.

"Hoy salimos a marchar, salieron a manifestarse, salieron a exigirle a este modelo de gobierno que le entregue el centro de salud a Gaira. Han anunciado muchas cosas. Carlos Caicedo anunció 1800 millones de pesos y donde están", dice Diego García, uno de los protestantes.

Hace seis años hubo la promesa de un nuevo centro de salud y desde entonces funciona en una casa que, según los denunciantes, no es apta para la atención a los usuarios.

"No hay las camillas y las que hay están oxidadas y muchas mujeres tienen que quedarse de pie esperando porque no hay camillas. Para venir una ambulancia desde Santa Marta hasta acá es una odisea", explica Eulogia Bernal, habitante de Gaira.

"Ya estamos cansados los gaireros que siempre nos estén aplazando la entrega, si no es el estudio que no ha sido viable, sino es que el estudio está mal hecho o es que los recursos no hay. Siempre nos están sacando una excusa", asegura también Juan Brito, otro habitante de Gaira.

La alcaldesa Virna Jhonson pide paciencia, pues ya tiene los recursos para financiar la obra.

"Muy pronto estaremos iniciando el proceso precontractual y estaremos en Gaira dando inicio a esta obra tan importante para la localidad tres y seguimos cumpliendo con nuestra palabra", indicó la alcaldesa.

Muchas de estas familias de estrato uno y dos deben dirigirse a otros puestos de salud para sus tratamientos y procedimientos médicos y en ocasiones salvar sus vidas.