Siete policías fueron capturados por tortura y asesinato de dos personas

Siete policías, dos oficiales y cinco uniformados de nivel ejecutivo, fueron capturados en cuatro departamentos de Colombia por el asesinato de dos personas ocurrida en junio de 2022, según informó la misma institución.



Las autoridades indicaron que los agentes fueron detenidos en Sucre, Putumayo, Cauca y Chocó.

“Responderán por un mal proceder que ocasionó la muerte de dos personas en junio del 2022”, informó la institución oficial en un comunicado.

Según la investigación, los aprehendidos habían sido señalados por un supuesto informante de participar en un plan pistola contra policías en Sucre. Tras retenerlos, los uniformados habrían torturado a las dos víctimas y luego las mataron.

Los involucrados en estas muertes fueron trasladados a otros departamentos del país mientras se adelantaba la investigación.

Tras su captura, “fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan penalmente por sus actuaciones”, indicó la Policía Nacional.

“La institución estará presta a atender los requerimientos disciplinarios y penales de las autoridades correspondientes”, añadió en el comunicado.

Tres policías fueron enviados a la cárcel por muerte de un joven

La captura de los siete uniformados se dio un día después de que se ordenara enviar a prisión a otros tres uniformados que dispararon 15 veces contra tres personas que supuestamente no atendieron una señal de alto.

Los hechos ocurrieron en abril de 2022, cuando un hombre y dos mujeres se desplazaban en una camioneta por la vía de Zipaquirá-Ubaté, en Cundinamarca. El ataque de los uniformados causó la muerte de uno de los ciudadanos, Steven Mahecha.

“Después de 17 meses, 519 días sin la presencia de mi hermano, la verdad que es muy reconfortante la sabia decisión que se tomó, ya que no esperábamos menos. El asesinato de mi hermano no pudo quedar en la impunidad. El hecho de que hayan sido tres policías activos no les daba derecho de reaccionar así. Como familia, con tranquilidad, con agradecimiento a Dios y a la justicia, esto nos reconforta, creemos otra vez en la justicia”, expresó Lizeth Mahecha, hermana de la víctima fatal.

Sin embargo, la familia de Steven, que tenía 23 años, no fue la única afectada por los policías que dispararon 15 veces. Otra joven resultó herida y aún tiene una de las balas alojada en la cabeza.

El abogado de las víctimas pedirá 35 años de cárcel para los uniformados.