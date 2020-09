"Sigo temblando”: así fueron las cinco horas de terror que vivió Laura Tobón

Laura Tobón y 13 personas más, la mayoría de su familia, naufragaron el sábado al salir a dar un paseo desde Tasajera hacia los pueblos palafíticos para conocer el sector. Sin embargo, la embarcación que contrataron se quedó sin combustible.

Para rematar, en la lancha no había luces de bengala para alertar sobre su ubicación, tampoco contaba con gasolina de reserva y no contaba con un medio de comunicación para advertir de su situación.

“Estuvimos alrededor de cuatro o cinco horas en naufragio con toda mi familia, fueron momentos de mucho miedo, de mucha incertidumbre, porque no sabíamos dónde estábamos”, dijo la presentadora tras el rescate.

Fueron los pescadores que los vieron abordar los que alertaron a las autoridades al ver que no regresaban.

Una luz, casi a las diez de la noche del sábado, fue la esperanza para los turistas que vieron a la distancia una lancha similar que se acercaba.

Empezaron a gritar y a alumbrar con sus teléfonos, que no tenían señal, para que el rescate llegara de inmediato.

“Gracias a la comunidad, gracias a la Armada, logramos salir de donde estábamos”, dijo Laura Tobón, quien agregó que estaban “muy lejos del muelle, todavía sigo temblando”.

Las autoridades marítimas tratan de establecer cómo fue el recorrido y por qué no había permiso ni algún tipo de comunicación del capitán de la lancha.

Además, este tipo de embarcación no tiene permitido hacer estos tures, no solo por la pandemia, sino porque el departamento de Magdalena no los ha autorizado.

Asimismo, indagan cómo un capitán sale sin GPS, bengalas ni combustible extra.