Silvestre Dangond sufrió millonario robo en su casa de Valledupar

Silvestre Dangond se suma a otros famosos que han sido víctimas de los ladrones. Delincuentes se metieron a su casa en Valledupar, capital del Cesar, y le robaron más de mil millones de pesos en dinero y otros objetos de valor.



Aunque se ha informado que no forzaron las entradas para ingresar a la vivienda, ubicada en el barrio Casa Blanca.

Se dice que los ladrones tomaron por lo menos 250 mil dólares de la caja fuerte que había en la vivienda de Silvestre Dangond, así como joyas y costosos relojes.

Desde la Secretaría de Gobierno de Valledupar, Felipe Murgas informó que miembros de la Policía Nacional llegaron al lugar, “acordonan la vivienda para evitar cualquier tipo de manipulación de las evidencias que allí se encuentran”.

La casa de Silvestre Dangond contaba con vigilancia privada al momento en que se presentó el millonario robo, por lo que se investiga si alguien cercano al cantante vallenato está involucrado en el hecho.

Publicidad

Silvestre Dangond se sumó a otros artistas que han sido víctima de los delincuentes. Uno de ellos fue el cantante de música popular Alzate, quien denunció en redes sociales que lo asaltaron a él y a sus músicos “con fierros en la cabeza. Estamos en Colombia, la hemos recorrido por muchos años, amamos nuestra tierra y es la primera vez que nos pasa esto. Nos atracaron, nos humillaron, y lo que está sucediendo no nos había pasado nunca”.

“Yo también me voy a enfierrar y me los voy a lamber. Cuando vuelvan aquí, nos los vamos a lamber a todos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar”, agregó visiblemente molesto.

El actor Juan Pablo Raba también fue asaltado a comienzos de noviembre, cuando caminaba con sus dos hijos menores de edad por los cerros de Bogotá.



"Nos cruzamos con dos muchachos jóvenes, tenían las piernas muy embarradas, presentí que algo no estaba bien y entonces me desvié a una zona más alta. Ahí me di cuenta que venían tres más", relató el actor en diálogo con Noticias Caracol.

Publicidad

Juan Pablo Raba detalló en su denuncia que fue abordado por cinco sujetos desconocidos que le robaron su celular, un reloj y sus anillos de matrimonio. En el momento tuvo un enfrentamiento a golpes con los delincuentes.

"Se nota que ya nos habían visto, nos hicieron la encerrona y se empezaron a acercar. Protegiendo a mis hijos, por supuesto, los pegué contra un árbol detrás mío y ellos me empezaron a golpear", señaló.