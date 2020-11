Sin energía y con vías bloqueadas, así permanece San Andrés tras el embate del huracán Iota

Luego del arrasador paso del huracán Iota por San Andrés, la isla permanece sin energía y con vías bloqueadas por la caída de árboles, postes, techos y escombros. “Se estuvo recorriendo casas y comunidades, pero no hubo daños a ninguna persona, no hubo heridos, gracias a Dios”, afirmó Steve Michel, un habitante del sector del Cove. El ciudadano asegura que ya se cumplieron dos días sin energía en San Andrés y que esperan recuperarse pronto del golpe del huracán Iota, algo que, según el Ideam, no se había experimentado en Colombia. Suscríbase [GRATIS] a nuestro canal en YouTube: http://bit.ly/2Jhc3oO. Descargue nuestra aplicación: http://hyperurl.co/appnoticias Síganos en Google: http://bit.ly/2MrIZP3 WhatsApp El Periodista Soy Yo: http://bit.ly/2QD18rw WhatsApp Noticias Caracol Ahora: http://bit.ly/34ed1uQ Síganos en redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/NoticiasCaracol Twitter: https://twitter.com/NoticiasCaracol (@NoticiasCaracol) Instagram: https://www.instagram.com/noticiascaracol/ Nuestros canales en YouTube: Caracol Televisión: http://bit.ly/2CHpld2 Suscribirse Gol Caracol: http://bit.ly/2yAIGcU Suscribirse Shock: http://bit.ly/2CHNKzi Suscribirse Blu Radio: http://bit.ly/2CFF7Fo Suscribirse La Kalle: http://bit.ly/2JkgfEz Suscribirse Caracol Play: http://bit.ly/2SkyjlM Suscribirse El Espectador: http://bit.ly/2D4rkt7 Suscribirse