Sin vivienda y sin subsidio, así viven las familias afectadas por el clan Quiroz en Cartagena

Propietarios del edificio Portal de los Alpes denuncian además, que pese a no vivir en las viviendas siguen pagando servicios públicos.

Ante el inminente peligro que representaban las grietas del edificio, los moradores fueron evacuados con la promesa de un subsidio de arriendo, pero hace seis meses no reciben un solo peso.

Afirman que esta situación ha afectado gravemente su economía y que, además, continúan recibiendo recibos de servicios públicos de las viviendas en las que ya no residen.

