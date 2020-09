Sobreviviente de tragedia en Tasajera envía poderoso mensaje tras salir, al fin, de la clínica

En Valledupar, este viernes, salió de la clínica uno de los sobrevivientes de la explosión de un camión cisterna en Tasajera, Magdalena. En el hecho, registrado el pasado 6 de julio, murieron más de 40 personas.

Hoy, en el pasillo de la clínica, Elioned Ayala López miró a su esposa a los ojos para celebrar lo que llamó el inicio de una segunda vida. Asegura que la primera se le fue en la explosión.

“Sentí angustia, cuando me veía los brazos quemados le pedía a Dios. Auxilié a dos compañeros que estaban ahí, que me pedían auxilio, que me decían que los ayudara, que no los dejara morir y ahí como pude los ayudé”, recuerda Ayala.

El hombre de 32 años era pescador y vendedor ambulante, como la mayoría de las víctimas, cuyo otro medio de subsistencia era la tragedia ajena.

“No me da pena decir: nosotros cuando se voltea un carro cogemos si se puede coger, si no, no”, declara.

Solo hasta hace tres días se enteró que en la misma clínica, en la que se recuperaba poco a poco de las quemaduras en el 45% de su cuerpo, murieron 11 de los 15 quemados trasladados a Valledupar.

Las cicatrices quedarán como un mal recuerdo, pero las lecciones ya están aprendidas: “que ya no vayamos más a los accidentes, hay que aprender de la vida y este es un mensaje, una enseñanza".

Aunque aún no sabe si volverá a la pesca o a la venta ambulante, cuenta las horas para este sábado volver a abrazar a sus hijos en Tasajera.