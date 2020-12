Sobrevivientes de COVID piden extremar cuidados: “me quedó una trombosis y se me cayó el pelo”

Sobrevivientes del coronavirus COVID-19 en Atlántico hicieron un fuerte llamado a los colombianos para que se cuiden durante las celebraciones de fin de año. En cuestión de horas el virus puede acabar con lo que sea, dicen.

Yomaira Díaz estuvo más de 30 días hospitalizada luchando contra el COVID-19 y, aunque le ganó la batalla al virus, asegura que le quedaron muchas secuelas.

“Me quedó una trombosis en la pierna, se me hincha, tengo problemas de colon y en el estómago. Me da mucho dolor de cabeza y sueño. Se me cayó el pelo, mi orgullo era mi cabello y ya no lo tengo”, relata Yomaira.

La modista de 60 años accedió a contar su testimonio con el fin de que todos los colombianos tomen conciencia y se cuiden para que no haya más contagios de coronavirus.

"No vayan a salir, a reunirse, a llevar el contagio a otra parte. Piensen en los familiares que tienen en la casa, miren los testimonios de gente que ha sido contaminada en los cumpleaños”, dice.

Por su parte, el vendedor ambulante Andrés Martínez pide extremar medidas porque “la gente piensa que esto es un juego y esto no es juego, esto es serio. El ignorante es el que dice que esto no existe”.

El alcalde Jaime Pumarejo anunció medidas de restricción para prevenir nuevos contagios de coronavirus en esta época, donde aumentan los riesgos por reuniones de familias y amigos. Habrá toque de queda desde el primero de enero a la 1 de la mañana hasta el 2 de enero a las 6:00 a.m.

“Indicándoles a los barranquilleros que es el momento de estar en familia y no de hacer parranda y no de relajarnos porque estamos muy cerca de salir de esto, no es el momento de tener hechos lamentables en nuestras familias”, enfatizó Pumarejo.

Las autoridades anunciaron estrictos controles en las calles de la ciudad para hacer cumplir todas las medidas sanitarias.