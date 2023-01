Solo han identificado a dos de cinco jóvenes señalados de violar a niña en Barranquilla

Uno de los presuntos abusadores es menor de edad y fue en su casa donde la madre de la víctima dijo haberla encontrado drogada. Aún no hay capturas.

Los hechos se remontan al 9 de enero, día en que la joven de 14 años desapareció, según trascendió. Su mamá la encontró un día después en una vivienda del mismo barrio donde viven.

“Un compañero de ella de colegio me identifica a uno de los muchachos que es menor de edad y ya yo ahí empiezo a investigar hasta que doy con la casa de él y es donde yo encuentro a mi hija todavía bajo efectos de la droga”, contó la mujer.

“Cuando la traigo aquí me doy cuenta que ella lloraba, se reía, y me decía que le dolían mucho sus partes”, agregó.

La mujer trasladó a la niña hasta un centro asistencial donde “efectivamente se dan cuenta que sí, que ella ha sido abusada”.

Los presuntos agresores son amigos de la adolescente, según informaron autoridades de Barranquilla.

Por ahora, indicó la teniente Yeimy Vargas, comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia de Barranquilla, hay “órdenes de captura de dos personas que se tienen indiciadas, un menor de edad y un mayor de edad”, pero no se ha definido la situación de los otros tres hombres señalados del abuso.

Los violadores “al parecer se aprovecharon de que la muchacha se encontraba en un estado de inconsciencia y ahí se produjo el delito”, explicó la oficial.

