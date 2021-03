“Soy la Mujer Maravilla ahora”: abuela de 81 años lleva varios días celebrando tras ser vacunada

En Barranquilla está la que por estos días es la adulta mayor más feliz de Colombia. Luego de haber recibido la vacuna contra el COVID-19 , Lina Iglesia Simoncelli lleva varios días celebrando.

Para ir a recibir la dosis se puso su mejor vestido, un collar de perlas y gafas de sol. Además, les pidió a sus nietos que la recibieran con música en su casa para celebrar este momento que llevaba meses esperando.

“Hazme el favor prende el equipo y me pones la vieja guardia que voy a entrar bailando. Vengo feliz, no me ha dado nada, no me ha dado mareo, no me ha dado dolor”, dice doña Lina.

Lina es pensionada de la liquidada Telefónica y tiene como hobby la jardinería, así como el cultivo de pancoger. Asegura que con la vacuna lo que le aplicaron fue energías.

“Creo que esa doctora me inyectó fue una vitamina porque yo estoy, mejor dicho, soy la mujer maravilla ahora”, afirma al lucir una gran sonrisa.

Su hija sostiene que el video ha motivado a muchas personas a inmunizarse contra el coronavirus.