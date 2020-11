“Suena como un avión aterrizando”: turistas y residentes hablan del coletazo de Iota en San Andrés

"Lo que estamos viviendo es muy, muy difícil, y lo que más nos tiene preocupados es la desconexión total", contó Alberto Padilla, un habitante de San Andrés que, a través de su teléfono fijo, logró contarle a Noticias Caracol detalles del paso del huracán Iota por la isla.

"Yo vivo al lado del aeropuerto y la brisa tiene el mismo sonido de un avión aterrizando, ese zumbido que tu sientes de que viene un carro grande, una tractomula, algo así grandísimo, cuando ves, solo es el viento y los árboles, tú los ves como si estuvieran para caerse, es impresionante, es una cosa que no hay como explicarla", señaló.

Adolfo aseguró que en su barrio a varios vecinos “se les destecharon las casas” y sufrieron otras afectaciones.

“Aquí nosotros no tenemos servicio de agua constante, tenemos almacenamiento elevado, hay muchos a los que el viento se les llevó el tanque elevado", comentó.

Además, aseveró que desde la madrugada de este lunes festivo quedaron desconectados y, aunque vivían en carne propia la fuerza del huracán, no estaban siendo informados.

"Nosotros estamos en la isla totalmente desconectados, no tenemos nada de información", sostuvo.

José Andrés Calvo también está en San Andrés, pero como turista y con su familia.

"El domingo nos alertaron que el huracán podía venir y que teníamos que estar pendientes de todos los riesgos. Nos acostamos común y corriente, no pasaba nada, y ya al despertarnos vemos los vientos muy fuertes, la marea está muy picada", señaló.

Y es que mientras algunas personas se resguardaban en sus casas y hoteles, un turista italiano fue arrastrado justo con su velero desde la costa hacia altamar, donde logró ser rescatado .

"La Armada llegó rapidísimo, me sacó del barco, me puso ropa seca y me dio la comida. Estoy feliz porque me ayudaron mucho", afirmó.

Entretanto, Jorge Castro, periodista que se encuentra en San Andrés, sostiene que “solo en una cuadra hay seis postes y más de ocho árboles caídos” y que “así se encuentra casi toda la isla”.

“No sabemos cuál es la situación en el municipio de Providencia, está totalmente incomunicado, todo el archipiélago está sin energía y hay dificultades con las comunicaciones", agregó.

Los habitantes de San Andrés piden urgente ayuda y que se restablezcan las comunicaciones para conocer los verdaderos efectos del huracán Iota en la isla.