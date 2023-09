Tarifas de energía siguen siendo un dolor de cabeza en el Caribe: ¿cómo realizar ahorro eficiente?

Las altas tarifas de energía que pagan los usuarios por ese servicio es uno de los factores que más afecta a los bolsillos de miles de colombianos y la región Caribe no es la excepción. Los habitantes de esa zona del país consumen más kilovatios en medio de su batalla contra el calor.

La propietaria de una tienda en Barranquilla asegura que, por más que intenta ahorrar energía desconectando algunos electrodomésticos, el recibo llega cada vez más caro.

“Tiene uno que desconectar las neveras y tratar de apagar los focos. Tratamos de manejar la electricidad”, recalcó Mary Tarazona, tendera.

Publicidad

Las altas tarifas se registran por el valor del kilovatio o el uso de equipos de alto consumo. Debido a la ola de calor, estas se han incrementado hasta en un 45%.

Publicidad

Ramiro Castilla, gerente de Air-e Atlántico, habló de los buenos hábitos que deberían tener en el consumo de energía en esa región de Colombia.

“Consideremos siempre a la hora de adquirir algún electrodoméstico comprar equipos de alta eficiencia. Programar adecuadamente los aires, de manera tal de que no forcemos su marcha. La plancha, olla de aire caliente y el microondas significan un consumo importante. Debemos tener buenos hábitos a la hora de usarlos”, indicó.

Publicidad

Carlos Arturo Cárdenas, presidente de la Asociación de Ingenieros del Atlántico, habló de los aparatos que más usan los habitantes de la región Caribe: “Son los aires acondicionados, debemos enfocarnos a hacer el mejor uso. Cómo lo hago, a qué horas, tapar las filtraciones de aire. Si tiene equipos sin mantenimiento, o dañado, eso también genera consumo. Instalaciones eléctricas mal hechas también”.

¿Cómo ahorrar energía en climas fríos?

Publicidad

Entretanto, las empresas distribuidoras del servicio de energía en Caldas promueven prácticas responsables para el uso ahorrador en hogares, industria, empresas y comercio.

“Estamos trabajando en el etiquetado energético. Todos los electrodomésticos traen una etiqueta que dice qué tanto optimizan el servicio de energía”, recalcó Maryori Cardona, profesional de la Central Hidroeléctrica de Caldas.

Publicidad

Recuerde que los electrodomésticos con etiquetas verdes tipo A, B, C son los más eficientes. Tenga en cuenta no adquirir aparatos con consumo en amarillo o rojo, pues no van a ser eficientes en cuanto al consumo de energía.