Taxista arrastró por varios metros a una estudiante que le había reclamado por cobrarle de más

Asustada y adolorida, Melissa Iriarte relató la traumática experiencia que vivió cuando un taxista la arrastró cerca de cuatro metros por una calle de Cartagena.



La estudiante, de sexto semestre de medicina, tomó el taxi en el barrio Chiquinquirá hasta una clínica en Torices, donde hace sus prácticas profesionales. Ella explicó que el conductor se molestó cuando ella le reclamó por cobrarle de más por la carrera.

“Yo cuando veo que se va a ir sin devolverme el valor que me corresponde, me alarmo y meto una mano para detenerlo. En esas, él sigue diciendo que no me va a devolver, comenzamos a forcejear y él simplemente arrancó sin tenerme en cuenta y sin importarle nada”, expresó Melissa.

Melissa, de 20 años, terminó con lesiones en las piernas, con fuertes dolores en la parte izquierda de la cadera y en la rodilla derecha.

“ No, yo estaba demasiada asustada, comencé a pensar qué pasaría si el carro me pasara por encima porque eso fue lo primero que pensé y yo lo que hice fue soltarme, traté de proteger mis piernas gracias a Dios lo logré”, agregó la joven.



Hasta el momento, del conductor no se sabe nada, pero quedó identificado en una cámara de seguridad.el sindicato de taxistas rechazó lo sucedido e hizo una invitación a los transportadores.

“A que sigan trabajando, a que sigan prestando un buen servicio con tarifas justas a nuestros clientes y usuarios a nivel local, nacional e internacional”, declaró Frank Sánchez, presidente del Sindicato de Taxistas de Cartagena.

La estudiante espera recuperarse de los raspones y golpes para continuar con sus actividades académicas e interponer la respectiva denuncia.