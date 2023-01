Taxista criminal le lanzó extraño líquido a una enfermera en Cartagena

El hombre se acercó en su carro hasta donde estaba la mujer y le roció la cara. Personal de la salud pide detener ataques por cuenta del coronavirus.

La enfermera jefe esperaba el transporte público para dirigirse a su trabajo cuando sintió el líquido sobre ella.

“Sentí la picazón, me sentí desesperada, sentí miedo Lo que hice fue buscar cómo retirarme esto, al momento de alzar la cabeza yo me sentí algo mareada, no sé, veía doble”, relató.

La mujer de 30 años trabaja en la fundación Centro Colombiano De Epilepsia.

Cree que el ataque se produjo “por el hecho de que muchas personas son ignorantes de lo que está sucediendo. Obviamente en el FIRE, en el momento no tenemos casos de COVID-19 y, pues no sé, la gente quizás tendrá miedo de ver una enfermera, un médico por las calles caminando”.

El líquido por fortuna solo provocó picazón y sarpullido y no fue necesaria una incapacidad laboral.