Taxista se negó a llevar un pasajero y ahora deberá pagar millonaria multa

El conductor no quiso prestarle un servicio a un chileno en Cartagena. Asombrado, el extranjero grabó la situación y el video llegó a manos de las autoridades.

“Aquí estamos en un taxi de Cartagena, el señor no me quiere llevar a los Cuatro Vientos. Se bajó, está esperando que me vaya”, se escucha decir al pasajero.

En las imágenes quedó registrada la placa del vehículo, lo que sirvió de prueba para aplicar la sanción.

“Tiene una sanción que aproximadamente da un millón trescientos mil pesos, que es un salario mínimo y medio”, explicó Gisell González, directora de Tránsito.

Las autoridades adelantan capacitaciones y jornadas de sensibilización con los taxistas para que presten un mejor servicio a turistas y locales.