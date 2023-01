Techo se le vino encima a anciana invidente por fuertes vientos en Santa Marta

La mujer de 87 años pensó que los estruendos de las latas que cubrían su humilde vivienda no eran más que un simple sueño.

La pesadilla se convirtió en una terrible realidad de la que por suerte salió viva.

“El techo como que se movía y yo estaba soñando, todas esas latas se movían y cuando entonces entra una señora y me dice ‘¿oiga, usted qué piensa? Vea, se le van a caer esas latas encima’”, relató Carmen Emilia Guzmán, la afectada.

Fueron momentos de pánico tanto para Carmen como para sus vecinos.

La Loca, como coloquialmente llaman a las fuertes corrientes de aire que soplan por estos días en el Caribe, no solo han afectado viviendas, también han derribado árboles y generado incendios forestales.

Le puede interesar: Obrero murió al caer de un andamio debido a fuertes vientos Las autoridades explicaron que las ráfagas se deben a un frente frío en el litoral caribe colombiano.

Este fenómeno también provoca el aumento en la altura de las olas, que oscilan entre 3 y 3,5 metros, por lo que la Capitanía de Puerto confirmó restricciones para pequeñas embarcaciones en algunas zonas del Parque Tayrona.