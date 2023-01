Temblor en Colombia despertó a varios en la costa Caribe la madrugada de este lunes

Un temblor en Colombia se sintió con fuerza en la costa Caribe este lunes, 26 de diciembre. Ocurrió a las 2:27 de la madrugada y su magnitud fue 4,3, con una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, en Ciénaga, Magdalena, según reportó el Servicio Geológico.



#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2022-12-26, 02:27 hora local Magnitud 4.3, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Ciénaga - Magdalena, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/ehDqPbETsf https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/2csm0UqoZ0 — Servicio Geológico (@sgcol) December 26, 2022

Varias personas en redes sociales dijeron haber sido despertadas por el movimiento.

Ese temblor levantó a más de uno en Santa Marta! — Andrés Correa (@Andrescosanchez) December 26, 2022

“Lo sentí, estaba dormida y su rugido me despertó 😳”, comentó @Aurylazcano2017; “Fue muy fuerte y duró bastante ;(”, dijo Tatiana Gutiérrez; “Eso a mí me levanto de lo fuerte que me movió la cama”, afirmó @minminperfect_; “Ya me iba a dormir y sentí el remesón”, comentó otro internauta.