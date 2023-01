Teniente cuenta cómo capitán supuestamente la engañó para abusar de ella

Celebró la captura de Eduardo Merchán luego de que, según ella, la Policía le diera la espalda. “No se queden calladas”, les dijo a las mujeres.

“Siempre he sido muy clara referente a mi denuncia porque yo no hablo de un presunto abuso, yo hablo de un abuso que existió por parte de ese señor en mi contra”, afirma la teniente sobre lo ocurrido en noviembre pasado.

“Él toma mi celular de una mesa donde se encontraban varios celulares. Es por esto que yo voy, pensé que se había equivocado de teléfono y esperé un momento a que él respondiera ante esta equivocación”, narró sobre lo que, dice ella, sucedió antes de que el capitán Merchán la abusara.

Señala que fue gracias al eco que la Vicepresidencia hizo de su caso, que se logró la captura en La Guajira del presunto culpable, quien no aceptó el cargo de acceso carnal violento.

“Acá es donde todo realmente inicia, que es la parte judicial, la cual se espera lograr determinar la responsabilidad de este señor referente a todo el maltrato que me fue ocasionado”, dijo la teniente.

La uniformada seguirá en la policía y quiere ser un puente para otras compañeras que no se atreven a denunciar casos como el que ella dice tuvo que vivir.

“A través de lo que estoy viviendo poder ayudar a otras mujeres a que no se queden calladas, a que denuncien, no solo a nivel policial, sino a nivel global”, recalcó.

La teniente de 30 años continúa incapacitada y tiene que tomar 14 píldoras al día para su proceso de recuperación.

Dice que hasta el momento no ha recibido apoyo psicosocial de la institución.

En contexto:

Capitán de la Policía señalado de abusar de compañera no aceptó cargos