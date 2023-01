Terror en los Montes de María: más de 62 líderes están amenazados de muerte

Las intimidaciones para defensores de los derechos humanos, miembros de la comunidad LGTBI y reclamantes de tierras no cesan en el sur de Bolívar.

Yirley Velasco, quien es la voz de mujeres abusadas sexualmente en el marco del conflicto armado, dice que ha sido amenazada doce veces.

“Me dicen que soy sapa, que abandone el territorio, que me van a matar, que van a matar a mis hijos, y te cuento que en este momento lo que estoy pensando muy seriamente, pero yo voy a seguir con mi trabajo”, aseguró ante Noticias Caracol.

Pero ella no ha sido la única. Otros, como Claudia Casseres, amenazada por su condición sexual, temen que las intimidaciones se hagan realidad.

“Seis personas más o menos, encapuchadas, nos amenazaron. Nos dijeron que nos iban a quemar las casas. Fue un desplazamiento forzado, porque me tocó salir corriendo tipo 2:30 o 3:00 de la mañana. Vámonos, porque si nos quedamos, nos matan”, relató Casseres, quien es el Enlace de Víctimas para la comunidad LGTBI.

Ante las amenazas, los líderes piden a las autoridades mayor vigilancia y efectividad. El Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, señaló que se encuentran trabajando para evitar una tragedia.

“Nosotros seguimos activando la ruta de protección. El procedimiento se desarrolla de la mejor forma. Si bien hay amenazas, los líderes tienen la protección del caso”, aseguró el mandatario.

Sin embargo, la zozobra sigue creciendo. De acuerdo con la Mesa de Víctimas del Carmen de Bolívar, entre finales del 2018 y los meses que van del 2019, 62 líderes han recibido un ultimátum.

Desde la oficina de Derechos Humanos de Bolívar confirman que el índice de amenazas ha incrementado estrepitosamente en los últimos meses.

