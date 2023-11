Todo listo en Barrancas para liberación del papá de Luis Díaz: dos organismos ya tienen coordenadas

Con el pasar de los minutos, la expectativa por la liberación del papá de Luis Díaz, Mane Díaz , genera mucha esperanza entre quienes han estado pendientes de su secuestro por parte del ELN.



"Si Dios lo permite y se da hoy, con mucho gusto Mane va a estar recorriendo las calles del municipio de Barrancas", dijo Donis Segura, comerciante que aguarda con fe la libertad Mane Díaz.

Monseñor Francisco Ceballos, máximo representante de la Iglesia Católica en La Guajira, afirmó que aunque tienen toda la disposición todavía no los han convocado para el proceso de liberación.

"No, porque la comisión, si la hubiera, el obispo es quien la convoca y la organiza, y hasta ahora, como no hemos tenido comunicación oficial, no podemos hacer ninguna comisión. Estamos preparados para acudir inmediatamente nos llamen", señaló el obispo.

En el hospital Nuestra Señora del Pilar, en Barrancas, ya tienen una sala de reanimación y equipo médico y psicológico listo ante una llegada urgente del papá de Luis Díaz.

"Estamos preparados para detectar los riesgos que comprometan la vida de nuestro amigo Luis Manuel, estamos todo el equipo con una ambulancia, nuestro equipo multidisciplinario con una psicóloga y una trabajadora social. Contamos con una colega que es médico internista, la cual va a estar a disposición 24/7", explicó Carlos Parodi, gerente del hospital de Barrancas.

Por ahora, la expectativa genera desespero entre algunos familiares que claman por la libertad de Mane Díaz.