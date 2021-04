Toque de queda y ley seca en Barranquilla se extienden y colegios vuelven a la virtualidad

Las cifras de contagio en Barranquilla son cada vez más altas, situación que llevó a las autoridades a endurecer las medidas y extenderlas hasta el 12 de abril.

En la capital del Atlántico se registró una cifra 1.745 contagios por COVID y una ocupación de camas UCI de un 89 por ciento.

"Quien no tenga una excepción por razones médicas, por trabajo o por qué va a ir a vacunarse, no podrá utilizar el transporte público si no está en su día, sea par o impar. Estas medidas que estamos tomando son para cuidarnos, para proteger la vida y para asegurarnos que podamos llegar a final de año entre todos en familia”, dijo el alcalde Jaime Pumarejo.

Entre tanto, con la llegada de equipos médicos enviados por el Ministerio de Salud, las autoridades intentan reforzar la capacidad de atención hospitalaria.