¡Tragedia ambiental! Así se ve la zona afectada por el incendio en la Sierra Nevada

Aunque la conflagración está controlada, autoridades no han podido sofocar todas las llamas. Hay más de 1.100 hectáreas afectadas.

La altura ha impedido utilizar helicópteros para dispersar agua por el aire en dos de los tres focos que aún arden a 3.550 metros sobre el nivel del mar.

Sobrevolar muy cerca al pico Colón, en la Sierra Nevada de Santa Marta, implica riesgos por los intensos vientos y la falta de oxígeno, dicen expertos.

"Arriba el aire es mucho menos denso, es un aire muy ligero, lo que hace que la aeronave no se pueda sustentar fácilmente, y adicionalmente en el momento que la nave requiere más potencia es cuando su motor produce un poco de menos potencia porque no le entra la misma cantidad de oxígeno al motor. En este caso es una condición muy delicada", explicó el coronel Rafael Jiménez, instructor experto en manejo de helicópteros del Ejército.

Las ráfagas de viento que alcanzan los 50 nudos, es decir hasta los 90 kilómetros por hora, podrían generar un accidente aéreo, de allí que se descarte el uso de los bambis, que puede estar llevando entre una y tres toneladas de agua.

“El viento hace que ese elemento pendule y al pendular va a hacer que la aeronave tenga unos movimientos fuertes que pueden llegar a ser en algún momento muy peligrosos, que inclusive podrían llevar a la eyección del bambi o generar un accidente", detalló el oficial sobre los riesgos.

Según autoridades, se ha controlado el 95% del incendio que arrasó 1.100 hectáreas en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Seiscientos indígenas, que perdieron sus viviendas y cultivos, recibieron ayuda humanitaria.

