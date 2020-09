Tragedia anunciada: se electrocutó frente a su familia por daño que Electricaribe no quiso arreglar

Johanna Montañez de la Cruz, de 27 años, falleció frente a su hija y su esposo cuando caminaba por una calle del barrio Carlos Meisel, en el suroccidente de Barranquilla, por el daño de unas guayas que, afirman ciudadanos, Electricaribe no arregló pese al llamado de la comunidad.

“Fue una cosa espantosa, porque nosotros no esperábamos que esa guaya le fuera a caer encima como le cayó, habiendo uno advertido a Electricaribe lo que se estaba pensando, que no remendaran, que pusieran guayas enteras y no es posible que una empresa inoperante haya hecho que se anunciara esta muerte, porque ya se los veníamos diciendo, hasta que no haya un muerto ustedes no vienen a arreglar esto”, comentó Elvira Cano, que fue testigo de la tragedia.

El hecho se registró el lunes en la noche, cuando Johanna y su familia caminaban por una calle.

Un cable cayó sobre la mujer y su esposo apartó de inmediato a la niña. Con un palo intentó desprender a su esposa de la descarga eléctrica.

La mujer llegó sin vida a la clínica.

Sulia de la Cruz, madre de la víctima, afirmó que esa “era una tragedia anunciada, de esto se venía hablando y se llamaba a Electricaribe que vinieran a arreglar la guaya. ‘Ya vamos, ya vamos’, y nunca venían. Cuando pasaba el camión los vecinos le decían ‘mire que esta guaya está dañada, es un peligro, hasta que no haya un muerto’”.

La empresa, que demandó a Barranquilla por una millonaria suma, no se ha pronunciado.