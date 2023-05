Tragedia en La Guajira: hermanitos de 8 y 9 años murieron ahogados cuando buscaban agua

Una tragedia se registró en La Guajira ante la compleja situación de las comunidades indígenas a causa de la sequía. En las últimas horas, se reportó la muerte de dos hermanitos de 8 y 9 años luego de que cayeran a un jagüey o pozo cuando buscaban agua.

El hecho está relacionado a los casos registrados semanas atrás donde dos adultos perdieron la vida, en zona rural de Manaure y zona rural de Uribia, también cuando buscaban el líquido en pozos artesanales.

Pero no solo en La Guajira se vive esta preocupante situación. En Puerto Escondido, un municipio de Córdoba, no llueve hace cinco meses y la sequía golpea con fuerza.

La Organización Meteorológica Mundial advirtió de la alta probabilidad de aparición del fenómeno de El Niño. Y pese a que todavía no se forma en Colombia, en varias ciudades ya se siente la inclemencia de las altas temperaturas y de las sequías.

Publicidad

“La ganadería aquí está afectada. El ganado está flaco, no hay pasto, no hay comida para los animales. El ganado está flaco y se ha muerto cualquier cantidad de animales. Le pedimos ayuda al Gobierno”, dijo Jerónimo López, afectado por la sequía en Puerto Escondido.

Desde el aire se observa que son pocos los pozos de agua que quedan en la región. Al menos 4.000 familias están en riesgo por la escasez de agua.

“Desde enero nos ha azotado esta sequía. Ha acabado con las plantaciones y los reservorios de agua se han agotado. Ya no tenemos ni para los animales ni los humanos”, acotó Pedro Guerra, habitante del sector.

Publicidad

Con carrotanques, la Alcaldía de Puerto Escondido dice que suministra agua a las poblaciones afectadas, pero, al parecer, esto no sería suficiente ante la magnitud de la emergencia ambiental.

Esa zona no es la única afectada en Córdoba. Seis municipios de ese departamento han declarado calamidad pública por la sequía y se estima que 300.000 personas no tienen acceso a agua potable.

Barranquilla también reporta aumentos drásticos de temperatura. Allí se registran hasta 40 grados centígrados a la sombra.

De acuerdo con el Ideam, “el Fenómeno de El Niño es un evento climático que se genera cada cierto número de años por el calentamiento del océano Pacífico. Sus efectos son notables en el norte de la región Pacífica, los departamentos de la región Andina y en los departamentos de la región Caribe”.