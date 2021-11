Tragedia en Malambo: carro a alta velocidad embistió a tres jóvenes y mató a uno de ellos

En Malambo, Atlántico, un joven de 19 años murió tras ser arrollado por un vehículo que se movilizaba a alta velocidad. Su hermano y otro amigo resultaron heridos.

La víctima fue identificada como Brayan Miranda Morales, quien el próximo 4 de diciembre iba a graduarse como bachiller académico.

El trágico accidente, en el que el joven perdió la vida, se registró en la noche del pasado sábado, mientras caminaba junto a sus dos hermanos y otros amigos en la vía de Malambo a Caracolí, cuando un vehículo los embistió.

“Cuando mi esposo llega allá se encuentra con mi hermano, con Brayan en sus piernas todo ensangrentado, que lo había atropellado un carro”, manifestó Judith Ferrer, hermana del joven fallecido.

Brayan fue trasladado hasta un centro asistencial donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Su hermano de 23 años aún permanece hospitalizado.

En medio de la conmoción, la comunidad denuncia que la falta de iluminación en esta vía ha generado varios accidentes como este, en el que lamentablemente Brayan perdió la vida.

“No es posible que existiendo cuatro poblaciones, Villa Herrera, Cascarón, Caracolí y Aguada con un número alto de habitantes no sea posible que no tenga alumbrado público. Estamos en un atraso terrible y para mí esa muerte es culpa de esa negligencia de las administraciones”, expresó Jafet Escalante, líder comunitario.

La familia y la comunidad piden a las autoridades justicia y dar con el paradero del responsable de este hecho, pues hasta el momento la Policía afirma no tener información sobre la identificación de esta persona.