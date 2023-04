Tragedia en una casa: bebé murió ahogada en un balde con agua

Hay conmoción en el municipio de Soledad, Atlántico, tras conocerse que una bebé de un año se ahogó en un balde con agua. Según relató Karelys Araujo, madre de la pequeña, la tragedia ocurrió mientras ella realizaba labores domésticas en su vivienda, ubicada en el barrio Terranova Etapa II.



La bebé jugaba con su hermanita de tres años. Karelys comentó que siempre acostumbra dejar el balde en la terraza de su casa, teniendo en cuenta que en ese momento estaba trapeando.

Sin embargo, en un aparente descuido, la bebé introdujo la cabeza en el agua: "Mis hijas estaban jugando en la terraza mientras yo me encontraba cocinando y atendiendo las labores de la casa. El balde de agua estaba afuera, porque yo estaba trapeando y fue en ese momento en el que mi hija mayor, la de tres años, me indica que mire a la bebé, pero cuando intenté sacarla del balde, ya era demasiado tarde, no respiraba", dijo Karelys, en diálogo con BLU Radio .



La bebé fue trasladada a un centro asistencial. No obstante, ya no tenía signos vitales al momento de su ingreso. "Ya mi hija estaba muerta desde que le saqué la cabecita del recipiente, fue muy duro porque no pude hacer nada por ella, todo se dio muy rápido", lamentó la madre de la menor.

Entretanto, el caso se encuentra en manos de la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto de Bienestar Familiar, quienes establecen una ruta de atención psicosocial a Karelys mientras se determina si hubo o no un descuido de su parte.

En Manaure, Cesar, han envenenado a 22 perros y gatos en los últimos días

En otras noticias del Caribe, las autoridades del municipio de Manaure, en el departamento del Cesar, están ofreciendo una millonaria recompensa por información que permita dar con el paradero del o de los responsables de envenenar a 22 perros y gatos en los últimos diez días. Las autoridades lograron establecer que los alimentos contaminados fueron suministrados en patios de casas localizadas en los barrios La Curva y El Carmen.



"Hemos decidido con toda la energía darles captura a las personas que han cometido este acto delictivo, hemos decidido dar una recompensa de hasta de 10 millones de pesos a quien nos dé la información completa para poder hacer justicia en nuestro municipio y que no se metan más con nuestros caninos y felinos", señaló el alcalde de Manaure.

El responsable de este envenenamiento masivo podría afrontar una pena de hasta tres años de prisión por el delito de maltrato animal.