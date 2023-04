Tragedia en vía Valledupar-La Paz: hombre de 70 años murió tras ingresar a un motel

Un hombre de 70 años murió mientras se encontraba con su compañera sentimental en un motel ubicado en el kilómetro 1 de la vía Valledupar - La Paz, departamento del Cesar.



Según el reporte de las autoridades, la víctima, identificada como Caro Alfonso Sánchez Muñoz, ingresó al motel Manhattan con la señora Ana Gregoria Vergara Pérez, sobre las 9:59 a. m.

Momentos después, a las 11:08 a. m., la pareja de Caro Alfonso contó que este empezó a tener quebrantos en su salud. El hombre se desmayó y Ana Gregoria de inmediato avisó al personal del hotel en la vía Valledupar-La Paz. No obstante, cuando los empleados llegaron a la habitación, el hombre ya no tenía signos vitales.

La pareja del adulto mayor informó que él sufría del corazón y que ya le habían hecho cateterismo.

El cuerpo de Caro Alfonso fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal, en Valledupar, donde aún se investiga para esclarecer las causas de su deceso.

Publicidad

Otras noticias del Caribe:

En Soledad, Atlántico, una bebé de un año se ahogó en un balde con agua . Según relató Karelys Araujo, madre de la pequeña, la tragedia ocurrió mientras ella realizaba labores domésticas en su vivienda, ubicada en el barrio Terranova Etapa II.

La bebé jugaba con su hermanita de tres años. Karelys comentó que siempre acostumbra dejar el balde en la terraza de su casa, teniendo en cuenta que en ese momento estaba trapeando.



Sin embargo, en un aparente descuido, la bebé introdujo la cabeza en el agua: "Mis hijas estaban jugando en la terraza mientras yo me encontraba cocinando y atendiendo las labores de la casa. El balde de agua estaba afuera, porque yo estaba trapeando, y fue en ese momento en el que mi hija mayor, la de tres años, me indica que mire a la bebé, pero cuando intenté sacarla del balde ya era demasiado tarde, no respiraba", dijo Karelys, en diálogo con BLU Radio.

La bebé fue trasladada a un centro asistencial. No obstante, ya no tenía signos vitales al momento de su ingreso. "Ya mi hija estaba muerta desde que le saqué la cabecita del recipiente, fue muy duro porque no pude hacer nada por ella, todo se dio muy rápido", lamentó la madre de la menor.

Publicidad

Entretanto, el caso se encuentra en manos de la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto de Bienestar Familiar, que establecen una ruta de atención psicosocial a Karelys mientras se determina si hubo o no un descuido de su parte.