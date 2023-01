Trágico final de un joven que estaba trotando e hizo una parada en un poste para descansar

Su familia lo recuerda como una persona apasionada por el deporte y pide que el caso no quede impune.

Hay consternación en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, por la muerte de un joven que recibió una descarga eléctrica de un poste de alumbrado público.

Por un sector de la avenida Circunvalar estaba trotando Richard Reverol, cuando, según testigos, se detuvo en un poste para descansar y recibió una descarga eléctrica.

"Los muchachos dicen que él lo tocó sin querer y ellos todavía creían que era juego, ahí vieron que él estaba bien mal. Se quemó el 60 % de su cuerpo", dijo Marinella Velásquez, tía de Richard.

De inmediato, quienes acompañaban al joven de 15 años lo llevaron hasta un centro asistencial, donde lamentablemente llegó sin signos vitales.

Hoy, su familia lo recuerda como una persona apasionada por el deporte y pide que su muerte no quede impune.

"Que hagan justicia, porque eso fue negligencia de ellos, porque cómo va a haber un poste y no tenga (algo que diga) si está dañado, si no sirve, no tiene un letrero. Es un niñito, 15 años, empezando su vida", afirmó la familiar.

Ante algunos señalamientos, Electricaribe emitió un comunicado en el que aclara que el poste de energía pertenece al alumbrado público y no es operado por la empresa, pero aseguró que brindará el apoyo a las autoridades durante las investigaciones frente a este caso.