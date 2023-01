Trágico puente festivo en carreteras de Córdoba dejó 12 muertos

Hubo siete accidentes de tránsito, el más grave en Momil, donde una volqueta mató a nueve personas, entre ellas un niño.

Las víctimas iban en una caravana de motocicletas. El único sobreviviente no sé explica cómo logró salir con vida.

“Íbamos nosotros de aquí para allá. La vía está mala, tiene huecos y vamos al paso, cuando sentimos el impacto del vuelco y yo caí. Yo no me explico todavía cómo sobreviví, yo iba en la parte de adelante en la derecha y ellos quedaron en la parte de atrás”, dijo Giovani Polo.

Cerca del 90% de los accidentes de tránsito en Córdoba involucran a un motociclista, por ser el actor más vulnerable en la vía.

La falta de pericia y el irrespeto por las señales de tránsito están cobrando cada día más vidas.

“La Policía Nacional efectuó 142 comparendos, especialmente, por conducir en estado de embriaguez, realizar maniobras peligrosas, no mantener la distancia y exceso de velocidad”, señaló el coronel Jairo Baquero, comandante de Policía de Córdoba.

Las autoridades aumentaron los controles en los corredores viales para evitar más siniestros.

“Establecimos un consejo de seguridad. La Infantería de Marina y la Policía Nacional están prestas a colaborar y a incrementar el número de efectivos para, que, de una u otra forma, tratar de mitigar este tipo de problemas”, afirmó el alcalde de Momil, Emiliano Lugo.

Los cuerpos de las víctimas de esta ola de accidentes fueron entregados a sus familiares, luego de realizadas las necropsias en Medicina Legal.

