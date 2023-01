Tránsito de Cartagena rechaza cargos que le formuló Supertransporte

El ente regulador dice que el organismo ha sido ineficiente para combatir y controlar el transporte ilegal.

El Departamento de Tránsito de Cartagena, por su parte, respondió que ha impuesto más de mil comparendos por esta práctica y ha suspendido más de 60 licencias de conducción.

La Superintendencia de Transporte formuló pliego de cargos por “dos quejas presentadas por la Asociación de Administradores y Propietarios de Taxi de Cartagena –ADPROTAC, que denunciaron al organismo de tránsito de Cartagena por no disuadir ni sancionar la ejecución de servicios informales e ilegales de transporte público en Cartagena”.

Asimismo, “por no ejecutar funciones de prevención e implementación de programas y procedimientos sancionatorios en casos de transporte legal e informal; y por no haber generado un estudio o estadística que demuestre el impacto de la ilegalidad en Cartagena, lo cual ha hecho que la ciudad no pueda ser tenida en cuenta en planes de choque nacionales”.

De declararse que existió una violación a la norma, la entidad distrital podría ser sancionado hasta con $579.681.200.