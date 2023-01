Tras fallo de un juez, alcaldía de Valledupar tiene quince días de plazo para acatar Ley de Patios

Esta decisión busca que se la administración local acabe con el ‘cementerio’ de vehículos en el que se ha convertido el parqueadero municipal.

El juzgado tercero administrativo oral de Valledupar emitió un fallo de acción de cumplimiento, que ordena a la alcaldía de esa ciudad acabar con el cementerio de cinco hectáreas vehículos en que se ha convertido el parqueadero municipal.

“Para que la Secretaría de Tránsito le diera cumplimiento al artículo 128 del Código Nacional de Tránsito modificado por la ley 1437 de 2014, donde manifiesta que todos esos vehículos que están inmovilizados hace más de un año el municipio está en la obligación de expedir un acto administrativo en 15 días y enviárselo a todos los conductores para que estos subsanen su infracción”, explica Melkis Kammerer, abogado demandante.

Quienes no subsanen infracciones, debe aceptar que sus vehículos sean rematados o chatarrizados.

“Actualmente son más 5.800 motocicletas que están en estado de abandono allí, y aproximadamente 160 carros que tenemos en nuestros patios de vehículos inmovilizados", señala Victor Arismendy, secretario de Tránsito de Valledupar.

El proceso que debe iniciar en menos de 15 días, se estima que tardará cuatro meses.

“Vamos a terminar con una subasta de vehículos, puede ser subasta de los que estén en mejores condiciones o chatarrización de esos vehículos que ya estén en ese grado de deterioro, que lo que ya merecen es chatarrización", añade el funcionario.

Los conductores son escépticos con el cumplimiento del fallo: “Yo tengo una comparación, un carro que me dure un año, ya tengo que repararlo más de lo que vale el carro, tengo que sacar más plata de lo que vale porque ya no sirve", afirma Luis Eduardo Torres, conductor.

Este fallo emitido en Valledupar, por incidir en una ley nacional, se puede aplicar en todos los municipios del país.