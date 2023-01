Tres meses sin lluvias tienen en apuros a municipios de Bolívar

Clemencia es una de las poblaciones más afectadas por la sequía. La mayoría de sus habitantes debe proveerse de pozos que están a punto de secarse.

Estas fuentes de agua, sin embargo, no son aptas para el consumo humano.

La comunidad dice que se ve obligada a comprar el líquido ante la falta del acueducto, que no está cumpliendo su función.

Entre tanto, para atender la crisis, la Gobernación de Bolívar sigue haciendo caravanas de agua en las que, con carrotanques, entrega gratuitamente agua a las comunidades más necesitadas del departamento.

El gobierno pide a los bolivarenses no desperdiciar.