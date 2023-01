Turista extranjera está en cuidados intensivos tras atraco en San Andrés

En medio del asalto, la argentina Teresa Grossi, de 66 años, cayó al piso y recibió un fuerte golpe en la cabeza que la dejó inconsciente.

Las autoridades ofrecen 5 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables.

Grossi llegó a la isla en compañía de una amiga para disfrutar sus vacaciones; sin embargo, el paseo tuvo un giro inesperado cuando dos hombres las despojaron de sus pertenencias.

De acuerdo con el cuerpo médico que la atiende, la mujer se encuentra estable pero aún no se ha logrado avance en su recuperación.

“Se mantiene hemodinámicamente estable, afortunadamente sus signos vitales están bien. El tema significativo con ella es su componente neurológico, que debido al trauma se encuentra sin haber recuperado su estado de conciencia”, aseguró Gustavo Rojano, especialista en manejo de paciente crítico.

Este no es el único caso de inseguridad que empaña la imagen paradisíaca de la isla, por lo que la comunidad pide acciones urgentes.

“Control por parte de la Policía, la gobernación y la Occre (Oficina de Control, Circulación, Residencia), porque creo que hay que empezar a expulsar personas de la isla. Son hechos que jamás habían ocurrido”, señaló Hety Pérez, habitante de San Andrés.

En este mes dos turistas han resultado gravemente heridos en medio de atracos.

En lo que va corrido del año se han registrado 219 casos de hurto en la isla, de estos robos tan solo en el mes de julio se presentaron 23.

A pesar de que la comunidad no percibe la mengua en los índices de inseguridad, la Policía alega que las cifras van en disminución a comparación del año pasado.