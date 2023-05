Turista extranjero que visitaba Playa Blanca denuncia que le robaron cerca de 8 millones de pesos

Un turista extranjero que viajó de Ecuador a Playa Blanca, en Barú, Cartagena, denunció a través de redes sociales que le robaron cerca de 8 millones de pesos el pasado sábado 27 de mayo.

La víctima, identificada como Richard Joel Méndez Borbor, dijo que estaba con un grupo de amigos y “cuando dejamos en la parte de las sillas del parasol, estando todos a un lado, entre vendedores que llegaron y nos distrajeron, me sustrajeron la billetera”.

Según él, pasaron menos de diez minutos después del robo cuando le llegó la notificación de la primera transacción hecha con su tarjeta de crédito.

“Me llega el primer débito de mi cuenta del Banco de Guayaquil, en Ecuador”, narró.

Provenía de su tarjeta de crédito y, en pesos colombianos, le robaron inicialmente 3.600.000 pesos de una transacción realizada en el Hotel, Restaurante y Bar Vista Linda, ubicado en Playa Blanca. Luego le llegó un segundo mensaje donde le notificaban que habían debitado 4.250.000 pesos en el Transporte Náutico Johnny, en Playa Blanca.

“Dos policías llegaron a ayudarnos, pero finalmente no se pudo hacer nada”, afirmó el turista ecuatoriano.

Las autoridades investigan si en el robo cometido en Playa Blanca hay complicidad tanto de los trabajadores como de los propietarios de los sitios donde se hicieron las transacciones bancarias.

Hechos parecidos a este y en donde los turistas suelen ser las víctimas de robos o estafas se han vuelto frecuentes en la ciudad de Cartagena. En abril pasado, un ciudadano mexicano denunció que una mujer le cobró un millón de pesos por 10 minutos de masaje en el sector de Bocagrande.

“Están dañando la playa. ¿A ti te gustaría que te cobren tres almuerzos si tú pides dos? ¿A ti te gustaría?”, se alcanza a escuchar al turista en un video que denunciaba este hecho.

Por su parte, otras masajistas como Carmen Payares dijeron estar muy afectadas por situaciones como esta. Dicen que esto “no nos conviene, nos está yendo muy mal por eso. Yo soy madre de familia y necesito del trabajo y ya el turista cuando uno se le va a acercar, 'no, no me toques, o quítate”.

“Cuando pasa eso ya no quieres ni regresar porque te sientes estafado. Hay veces que llegan y les dices que no y a la fuerza te quieren tocar y no te dan ganas de regresar y afecta mucho el turismo”, declaró en ese entonces Giovanni López, turista mexicano.