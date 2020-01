Turistas fueron víctimas de atraco en el puente Pumarejo cuando se tomaban una foto

Delincuentes los amenazaron y les quitaron todas sus pertenencias. Por fortuna, la Policía logró capturar a los responsables y recuperó los elementos hurtados.

Mauricio Prada llegó desde la capital del país con deseos de conocer el nuevo puente Pumarejo. Sin embargo, el tan anhelado paseo terminó en un desagradable momento cuando, en compañía de su madre, fue abordado por dos hombres armados.

"Estábamos tomándonos fotos por la calzada de Barranquilla - Santa Marta y decidimos cruzarnos al otro extremo del puente para mirar. Sí vimos que la calzada estaba un poco sola y de momento, por la parte de atrás, se acercan dos personas, uno me intimida con un arma que la verdad no logro ver y me coge de espaldas y el otro sujeto toma a mi madre", relató la víctima.

Amenazándolos con atentar contra su integridad, los presuntos delincuentes los despojaron de todas sus pertenencias.

"Me quitaron los papeles, una cadena y mi celular. Ellos salen corriendo y de manera rápida cruzan la calzada", añadió Mauricio Prada.

De inmediato, dieron aviso a la patrulla que se encontraba en el lugar.

"En cuestión de minutos se captura a estos individuos y se recuperan los elementos tales como dinero, cámara fotográfica y un teléfono celular, igualmente se hace la devolución de estos elementos", destacó el comandante operativo de la Policía de Barranquilla, coronel Yecid Peña.

Con drones, CAI móvil y patrullas, las autoridades refuerzan los operativos en el puente Pumarejo.

"Todo un equipamiento de motocicletas, vehículos y un personal que está presto a atender no solamente la seguridad ciudadana sino también a los turistas que llegan por estos días a la ciudad de Barranquilla", señaló el alto oficial.

Los controles por parte de las autoridades también se llevan a cabo en los sitios más visitados de la ciudad con los cuadrantes turísticos.