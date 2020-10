Turistas habrían quemado 10 quioscos en Cartagena luego de perder 700 mil pesos

Las autoridades de Cartagen a lograron la captura de cuatro turistas que habrían ocasionado un incendio que consumió 10 quioscos de Playa Blanca, un sitio turístico de esa ciudad.

Según la Policía, estas personas ocasionaron el fuego luego de pasar un día entero consumiendo licor en un establecimiento. Horas más tarde, aseguraron que les habían robado 700 mil pesos.

El coronel Harold Melo, comandante del Distrito Industrial y de la bahía de Cartagena, se refirió a la conflagración: “No encuentran 700 mil pesos y se presenta un altercado con el propietario del quiosco”.

No obstante, Ángel González, propietario de uno de los quioscos que fueron consumidos por las llamas, desmintió la versión.

“Eso es una mentira, a esos señores no se les perdió ningún dinero ni tuvieron peleas con los habitantes. Ellos prendieron fuego y salieron como si nada”, afirmó González.

Saferina Miranda, otra afectada, aseguró que las llamas consumieron todo a su paso: “Todo fue angustioso, perdimos todo, no tenemos nada, no tenemos ni qué comer. No sabemos qué hacer. Pedimos ayuda al alcalde”.

Francisco Miranda, comerciante damnificado, manifestó que “se me perdió todo. Se perdieron cuatro lanchas, ocho motores, mi casa y mi ropa. Me quedó solo lo que traigo puesto”.

La comunidad denuncia que el cuerpo de bomberos de Cartagena tardó hasta una hora en arribar al lugar de la conflagración.

Los rescatistas afirmaron que se demoraron tanto pues la zona es de difícil acceso. Mientras sofocaban las llamas dos bomberos resultaron heridos, uno de ellos recibió una incapacidad de 3 meses.

Los turistas llegaron hasta Playa Blanca en un vehículo, que fue destruido y saqueado por la enardecida comunidad. Los tres hombres y la mujer capturados fueron golpeados por los habitantes de Barú.