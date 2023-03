Un ángel salvó a una familia de ahogarse en playas de Atlántico

Una familia de tres menores y su madre se salvó de ahogarse en playas de Salgar, Atlántico, gracias al acto heroico de un salvavidas que, sin pensarlo, se lanzó a ayudarlos.

La familia estaba disfrutando de un día de playa cuando dos de los menores, que estaban en el agua, fueron arrastrados por las olas. Al ver esto, la madre se lanzó al mar, pero no pudo alcanzarlos y también quedó a la deriva.

Intentando ayudarlos, el hijo mayor, de 14 años, también se metió al agua y no pudo alcanzaros.

Al escuchar los gritos, como un ángel, apareció Wilmer Hernández, uno de los salvavidas, quien se lanzó a ayudar a la familia.

“Me asomo y me doy cuenta de que cuatro personas estaban dentro del agua. Estaban bastante lejos y me tocó tratar de sacarlos por las piedras, porque si lo hacía por la orilla no me daba tiempo. Y seguro que la señora y el niño se hubiesen podido ahogar”, relató el héroe a Noticias Caracol.

“Los fui subiendo por las piedras lo más rápido y cuando me sentí sin fuerzas, aunque me sentí cansado, me tiré por la señora y el niño y les venía haciendo los primeros auxilios. Me entrega el torpedo un bañista que de verdad le agradezco”, indicó Wilmer.

Las autoridades recordaron a los bañistas la importancia de seguir las recomendaciones de los salvavidas.

Un naufragio en Santa Marta dejó dos personas muertas

De otro lado, un trágico accidente marítimo se registró en Santa Marta. Una embarcación en la que viajaban turistas naufragó. Dos personas murieron y otras 20 fueron rescatadas.

La embarcación que había zarpado desde El Rodadero en Santa Marta tenía como destino Playa Blanca, en el parque Tayrona.

En ella viajaban 24 personas, cuando al parecer las fuertes olas hicieron naufragar la lancha cerca del sector conocido como Punta Chengue.

Los tripulantes de una embarcación del club de Pesca Deportiva de Santa Marta, que pasaba por la zona, se percataron de los gritos de auxilio de los afectados y lograron socorrerlos.

“Juntamos todo el grupo en una playa y nos empiezan a decir faltan dos personas, falta mi mamá y falta otra muchacha, entonces nosotros en la lancha enseguida arrancamos para el sitio”, relató un familiar de la víctima.

“Pudimos ver la lancha y desafortunadamente estaban los dos cuerpos sin vida de las dos mujeres debajo de esta. No pudieron salir por los chalecos salvavidas”, expresó.