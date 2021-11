Un año del huracán Iota: así recuerda San Andrés y Providencia ese 16 de noviembre de 2020

Se cumple un año de la peor emergencia natural que ha vivido el Caribe colombiano. Aunque el archipiélago de San Andrés enfrenta constantes amenazas climáticas, el huracán Iota ha sido, de lejos, el fenómeno natural que más destrucción y devastación ha ocasionado.

El 16 de noviembre de 2020, la potencia de los vientos desató la furia del mar y olas de 6 metros atemorizaban a los habitantes. Fue una de las manifestaciones del huracán Iota que también dejaba ver su fuerza destrozando todo a su paso.

Iota pasó rápido de categoría dos y alcanzó la cinco, la máxima para los huracanes, impactando con toda su fuerza la parte sur de la isla de San Andrés.

Y aunque dicen que después de la tormenta viene la calma, para los isleños vino la incertidumbre. En las calles el panorama era de destrucción, devastación y desolación.

Viviendas destechadas, carros volcados, árboles caídos, todo el esfuerzo de una vida vuelto trizas por la vehemencia de la naturaleza. La corresponsal Vilma Jay, de Noticias Caracol, se despojó de su rol y en llanto compartió el dolor que vivió por esos días.

“No han sido días fáciles, no hemos podido dormir, no he podido conciliar el sueño pensando en mi gente. Me duele San Andrés, me duele lo que está pasando, no solo mi familia, decenas de familias. Me duele no saber nada de mis familiares y de mis amigos en Providencia”, manifestó.

Y fue, sin duda, Providencia la que llevó la peor parte. Más de 6 mil habitantes resultaron damnificados y un 98% de la infraestructura de la isla quedó completamente destruida.

Días después al archipiélago llegó el presidente Iván Duque con su gabinete, entregó ayudas para atender la emergencia, pero sin duda lo que llenó de ilusiones a los damnificados, más que la presencia del mandatario, fue la meta ambiciosa para la reconstrucción.

“Nosotros hemos venido hablando de un plan de 100 días de reconstrucción. Tal vez nos va a tomar un poco más de tiempo, pero lo importante es que en los primeros 100 días de intervención nosotros tengamos la atención en materia humanitaria y entrega de soluciones para las familias más afectadas”, dijo Iván Duque, presidente de la república.

No obstante 365 días después, las soluciones no son completas. Los habitantes de Providencia todavía no logran reponerse de la fuerza de un huracán que les destrozó prácticamente todo.

Un año que no ha sido suficiente para terminar con la reparación o reconstrucción de viviendas, de centros médicos y de zonas públicas. El Gobierno sostiene que se ha completado un 65% de la reconstrucción, mientras que los isleños claman por mayores ayudas para que el archipiélago vuelva a ser uno de los destinos predilectos de los colombianos.