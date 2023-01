Un colegio que le cuesta $8.400 millones a Cartagena sigue ‘a medio hacer’

Solo se encuentran listas algunas de las columnas de la estructura, que era erigida en el barrio El Pozón y que debía estar lista en noviembre.

La obra se paralizó hace ocho meses y los trabajadores de la construcción dicen que el contratista les dejó de pagar.

“Me deben seis noches, me deben la liquidación y me deben las primas, y nunca han querido pagármelas. He hablado con todo los de la obra, ya pasaron 8 meses y nunca veo mi dinero”, señaló Orge de Las Agua, vigilante.

Sin embargo, no son los únicos afectados. De acuerdo con los habitantes de El Pozón, 960 estudiantes siguen a la espera del colegio.

“No han hecho ni colegio, ni cancha, ni nada. Lo que hay es pérdidas para los pelaos, los pelaos se han vuelto pandilleros, no hay nada aquí, en este pedazo”, aseguró Javier Villalba, habitante del barrio.

La secretaria de Educación de Cartagena solicitó cambiar al contratista.

“Con el fin de declarar el incumplimiento y poder garantizar que las obras puedan tener su continuidad. Es un problema que se ha presentado a nivel nacional, Cartagena no es la única entidad territorial que en este momento está sufriendo esta situación”, sostuvo Claudia Almeida, secretaria de Educación del Distrito.