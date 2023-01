Una abuela desalmada: mujer de 80 años administraba casa de prostitución con niñas en Cartagena

Las autoridades de La Heroica desarticularon la estructura delincuencial, que se dedicaba a la trata de personas. Extranjeros eran los clientes principales.

La mujer, capturada junto a dos empleados, se encargaba de administrar la casa donde se sostenían las relaciones sexuales.

De acuerdo con las autoridades, en el lugar no solo se prostituían mujeres mayores de edad, sino también pequeñas.

“Con turistas extranjeros especialmente, motivándolos a la práctica de la prostitución, no solamente con mayores sino con menores de edad. Y para ese efecto ellos se ubicaban en terminales de transporte terrestre, aéreos y marítimos”, afirmó el general Henry Sanabria, comandante de Policía de Cartagena.

Con agentes encubiertos, las autoridades confirmaron el aterrador panorama de explotación que vivían las mujeres dentro del sitio ilícito.

“El engaño consistía en que eran convencidas frente a una tarifa para la prestación de esta actividad y posteriormente no recibían este dinero que se les había ofrecido por parte de los clientes. Ellos manifestaban que se los habían entregado tanto a los transportadores como a las personas que se encargaban de este sitio ilícito”, señaló el comandante de Policía de Cartagena.

La casa de lenocinio se verá envuelta en un proceso de extinción de dominio junto a tres vehículos que eran usados para la actividad ilegal.